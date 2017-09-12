Минуло доба на Донбасі пройшла без втрат

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Луганський напрямок

У Кримському відбувся один вечірній короткотривалий мінометний обстріл. На інших ділянках фронту бойові дії не велися.

Донецький напрямок

За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, неспокійно вчора було на Горлівському периметрі та на ділянці фронту Кам’янка – Піски. Противник двічі застосовував бронетехніку, в інших випадках – легке озброєння. Традиційно окупанти здебільшого порушували режим тиші в темну пору доби. Всього вчора на Донецькому напрямку сталося десять ворожих обстрілів, українські війська двічі відкривали вогонь у відповідь (у Зайцевому).

Маріупольський напрямок

Бойові дії велися у районі Богданівки і Старогнатівки, а також на ділянці фронту Чермалик – Широкине. Окупанти тричі застосовували міномети, при цьому було випущено 15 мін. Противник активно порушував режим тиші і вдень, і вночі. Українські війська кілька разів вели вогонь у відповідь.

Статистика свідчить, що противник дотримується тактики одночасного обстрілу кількох українських опорних пунктів.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 25 ворожих обстрілів.

Підтверджені втрати противника за минулий тиждень (4-10 вересня) склали 10 загиблих та 10 поранених окупантів, а також 1 знищений БПЛА.