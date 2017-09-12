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Мінрегіону розглядає можливість звуження доріг у містах

Катерина Родак

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На розгляді в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства знаходиться проект державної будівельної норми, у якій пропонується зменшити ширину смуги руху в містах. Про це повідомили ЕП у прес-службі Укравтодору.

Як зазначається, у проекті ДБН “Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів” ширина смуги руху в містах передбачена на рівні 3,0 м, житлових вулиць та проїздів- 2,75 м, магістральних доріг у великих містах – 3,5 м.

Чинними на сьогодні будівельними нормами ширина смуги руху передбачена: 3,75 м – для І та ІІ категорій дороги, 3,50 м – для ІІІ, 3,0 м – для IV, а для V категорії ширина проїзної частини передбачена на рівні 4,5 м без розділення її на смуги руху.

Разом з цим, у населених пунктах, в яких діє обмеження швидкості до 60 км/год, дозволяється звужувати ширину смуги руху до 3,25 м зі встановленням дорожних знаків.

Одночасно, Укравтодором розглядається питання зменшення швидкості руху при в’їзді в населені пункти шляхом влаштування засобів її примусового зниження. Для цього використовуватимуться шикани – послідовність тісних звивистих поворотів (зазвичай у формі літери “S”) на трасі, що використовується на міських вулицях для цілеспрямованого уповільнення автомобілів.

Це питання зараз вивчається в частині розроблення проектних рішень.

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