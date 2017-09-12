Медичну галузь в селах розвиватимемо за награбовані представниками колишньої влади кошти, - Порошенко

Держава має докласти максимум зусиль для поліпшення рівня медицини на селі і прискорення реалізації відповідної програми, переконаний Президент Петро Порошенко. Про це йдеться на сайті Президента, передає Львівський портал.

Порошенко зазначив, що Україна є не лише однією з найбільших за площею країн Європи, а й країною, де найбільша частина населення проживає у сільській місцевості – 33%. «Третина українського народу проживає у сільській місцевості», – зауважив Петро Порошенко.

При цьому, Президент підкреслив, що рівень медичних послуг є абсолютно незадовільним.

«Поточний стан – він жахливий. Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій забезпечені транспортом. Не вистачає обладнання, ліків, в значній частині фельдшерсько-акушерських пунктів немає медичного персоналу. Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення реформування медицини», – наголосив він.

Зважаючи на жахливий стан справ у медичній галузі в сільській місцевості, за дорученням Глави держави й була розроблена програма реформи сільської медицини. Ця програма, на переконання Президента, «дає сучасні відповіді на виклики, які існують зараз перед державою».

Серед новацій, які пропонується запровадити – телемедицина, повідомив Президент. За його словами в кожному ФАПі, амбулаторії будуть створені умови, аби медичний працівник зміг зробити якісне обстеження пацієнта та отримати консультацію від своїх колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів.

«Буде проведений широкополосний Інтернет. Медичний працівник, який буде мати мотивацію там працювати, матиме доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого фахівця», – сказав Петро Порошенко.

За його словами, також сімейний лікар на рівні району, матиме можливість дати направлення, рекомендувати або зробити запит на консультацію фахівців вищої категорії – професорів, щоб зберегти ту «золоту годину», яка має надзвичайне значення для пацієнтів при багатьох захворюваннях.

«Буде обладнано мінімальним пакетом для проведення лабораторних досліджень для того, щоб консультант приймав рішення базуючись на об’єктивній інформації, яка буде в його розпорядженні. Зможемо зробити все, щоб надати першу медичну допомогу», – додав Глава держави, висловивши переконання, що це сучасні технології, які ми не маємо права не застосовувати.

Президент повідомив, що під час його міжнародних візитів серед питань, які обговорювались з лідерами європейських держав, були і питання успішного досвіду застосування такого принципу роботи та надання медичної допомоги громадянам. Він зазначив, що отримав запевнення у реальній підтримці і допомозі запровадження таких технологій в нашій державі. «Ми говорили з Президентом Світового банку під час мого візиту у Вашингтон. Я сподіваюсь, що до кінця року він буде в Україні, і це буде окрема програма – підтримки телемедицини на селі в Україні», – зауважив Петро Порошенко.

Крім того, Глава держави повідомив, що має намір звернутися до Кабінету Міністрів та Верховної Ради, передбачити фінансування цієї програми у бюджеті на наступний рік. «Ми можемо все зробити швидко. І я буду просити Уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в бюджеті 2018 року», – сказав він.

Також, на переконання Порошенка, цілком справедливим і правильним буде спрямування частини награбованих коштів, вилучених Генеральної прокуратурою у представників колишньої влади, на розвиток медичної галузі у сільській місцевості. «Значну частину спрямувати саме на розвиток цієї програми – як разових інвестицій, так і у вигляді субвенцій», – сказав Петро Порошенко.

Президент подякував лікарям, своїй команді, урядовцям та представника Міністерства охорони здоров’я за дуже ефективну і конструктивну роботу, яка спрямована на запровадження сучасних технологій на селі. Він зазначив, що програма, так само, як і медична реформа загалом, також відкрита для повного і детального обговорення.

«Маємо зробити максимум для того, щоб прискорити запровадження цієї програми», – сказав Глава держави, зазначивши, що для цього має бути запроваджений широкополосний Інтернет, запроваджений 4G-зв’язок, встановлене необхідне обладнання, проведені необхідні будівельні роботи, а також добре вмотивовані лікарі в сільській місцевості та фахівці, які надаватимуть консультації дистанційно.

«І головне – для мешканця села ця послуга має бути безкоштовною. Це принципово. Держава має можливість захистити громадянина», – додав Президент.