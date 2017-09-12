Для літніх львів’ян організовують змагання з боулінгу

Для підопічних Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян організовують змагання з боулінгу, у рамках Дня фізичної культури і спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Наше динамічне, наповнене інноваційними рішеннями сьогодення, потребує постійного емоційного заряду та участі в суспільних процесах, аби мати відчуття участі у громаді. Відповідно, літні люди, попри поважний вік та багатий життєвий досвід, хочуть і надалі черпати для себе нові враження та знання, а ми цьому повинні сприяти. Тому маємо нагоду організувати для них цікаве дозвілля», – зазначають у Львівському територіальному центрі.

Захід відбудеться 12 вересня в ігровому клубі Papashon Lviv за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens. Початок о 10.00 год.