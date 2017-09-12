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Частина львівських тролейбусів не курсуватиме ще й завтра

Катерина Родак

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Сьогодні, 12 вересня, та завтра, 13 вересня, у зв’язку із заміною аварійного водостічного колектора на вул. Героїв УПА, 36, буде перекрито рух транспорту на відповідній ділянці дороги. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомили у Франківській райадміністрації, попередньо рух буде перекрито до 18.00 год. завтра, 13 вересня. Якщо ремонтні роботи будуть завершені швидше, відповідно, рух транспорту буде швидше відновлено.

Відтак, протягом сьогодні-завтра не курсуватимуть тролейбуси № 2, № 9 та № 10. Для інших видів транспорту передбачено об’їзд прилеглими вулицями.

Львівська міська рада просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням невідкладних ремонтних робіт.

Раніше повідомлялось, що рух тролейбусів зупинять лише сьогодні, 12 вересня.

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