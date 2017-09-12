ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Винниківському озері виявили півсотні озброєних чоловіків

Соломія Григор'єва

|

Поліція Львівщини перевіряє інформацію про групу озброєних людей поблизу міста Винники. Згідно з повідомленням на лінію «102» ці люди можуть мати зброю та вибухівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 12 вересня, до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники біля озера перебуває група людей у військовому однострої. За інформацією, громадяни можуть мати при собі зброю та вибухівку. Цю інформацію внесено до Журналу єдиного обліку.

На вказаному місці правоохоронці виявили близько п’ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.

Фото: ГУ НП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів