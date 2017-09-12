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15 га індустріального парку на Львівщині внесли до реєстру промислових парків України

Катерина Родак

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Наказом Мінекономрозвитку індустріальний парк «СІГМА Парк Яричів» включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Він став 26-м парком у реєстрі. Площа парку на території Староярчівської сільради Кам’янка-Бузького району Львівської області становить 15,7084 га, заявлений термін функціонування – 50 років.

На території парку функціонуватимуть підприємства, що вироблятимуть продукцію як на експорт, зокрема з давальницької сировини, так і з метою імпортозаміщення. Також планують надавати логістичні послуги.

Зазначимо, що згідно з держреєстром, ТОВ “СІГМА Парк Яричів” зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в лютому поточного року. В межах індустріального парку передбачають створити до 2500 робочих місць.

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