Завтра у Львові не курсуватимуть тролейбуси №2, №9 та №10

Завтра, 12 вересня, протягом дня не курсуватимуть тролейбуси № 2, № 9 та № 10. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«У зв’язку із ремонтними роботами на вулиці Героїв УПА, які завтра, 12 вересня, проводитиме ЛМКП «Львівводоканал», впродовж дня не курсуватимуть тролейбуси №2, №9 та №10», – про це повідомив начальника відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс»Іван Бондар.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» дякує за розуміння та перепрошує за тимчасові незручності.