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Завтра на Львівщині очікують сильну негоду

Катерина Родак

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Завтра, 12 вересня,  за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області вдень очікуються грози, місцями пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.

Згідно даних Гідрометцентру, у Львові завтра очікують 20-22 градуси тепла.
ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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