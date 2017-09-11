Завтра на Львівщині очікують сильну негоду

Завтра, 12 вересня, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області вдень очікуються грози, місцями пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.

Згідно даних Гідрометцентру, у Львові завтра очікують 20-22 градуси тепла.

ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.