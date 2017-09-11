ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра Львів прийматиме міжнародні змагання зі стрільби з лука

|

Завтра, 12 вересня, о 13.30 год. на стадіоні навчально-спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» України на вул. Янева, 10 стартують 54-ті Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2017». Змагання цьогоріч приурочено до 60–річчя від дня заснування Львівської обласної федерації стрільби з лука, з якої почалось відродження спортивної стрільби з лука в Україні, та Дня фізичної культури та спорту, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Львів для стрільби з лука є історичним містом, саме тут у 1931 році було створено Міжнародну федерацію стрільби з лука (FITA), тут відбувся і перший Чемпіонат світу.

Організаторами заходу є Львівська обласна федерація стрільби з лука спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради та ЛКП «Спортресурс». На проведення заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 355 910 гривень.

Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року  проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби  з лука.  Учасниками змагань за понад сорок років побували учасники Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи, які щороку показують високі результати та тішать вболівальників новими рекордами.

Для участі у змаганнях «Золота осінь 2017» очікується понад  250 лучників, що представлятимуть команди: Білорусії, Ізраїлю, Польщі, Туреччини та 10 областей України.

Фінальна частина змагань відбудеться в центральній частині міста.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів