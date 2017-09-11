В МВС назвали поіменно депутатів та політиків, які відповідатимуть за прорив державного кордону

Народний депутат України, член Колегії МВС Антон Геращенко оприлюднив прізвища народних депутатів та інших політиків, які, за його словами, «будуть притягнуті до відповідальності» за учорашні події на державному кордоні України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Список народних депутатів – «тітушок», які незаконно перетнули кордон України разом з провокатором Саакашвілі:

Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев’янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов», – написав А.Геращенко.

Також, за його словами, депутатська недоторканність не поширюється на чисто кримінальний злочин – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Геращенко також нагадав, що окрім вищезгаданих нардепів також незаконно перетнув кордон колишній двічі Глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Інші особи, які незаконно перетнули кордон України, встановлюються слідством і будуть притягнуті до відповідальності відповідно до Закону», – підкреслив Антон Геращенко.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми.