У «Шегинях» незаконно перейшли кордон 60 осіб, 6 протоколів уже в суді

За попередніми оцінками прикордонників, 10 вересня український державний кордон у пункті пропуску «Шегині» перетнули близько 6 десятків осіб. Про це на брифінгу 11 вересня повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

«Ми розглядаємо близько 60 чоловік», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами головного прикордонника, стаття 204 прим.1 Адміністративного кодексу незаконне перетинання державного кордону має санкцію штрафу від 1700 до 3500 або 15 діб адміністративного арешту

Цигикал зазначив, що зазраз у пункті пропуску працюють слідчі Національної поліції, військової прокуратури, які проводять допити громадян, що безпосередньо були на пункті пропуску «Шегині» та незаконно перетнули кордон, а тепер повертаються в пункт пропуску.

«6 особам уже оформлено протоколи про адміністративне порушення і направлено в суд і зараз 9 чоловік ще оформляються. Це втому числі й журналісти», – сказав голова ДПС.

Крім того у справі фігурують 332 стаття Кримінального кодексу – організація незаконної переправи, та ще більш тяжка стаття 141 стаття – перешкоджання законним діям Збройних сил України або інших військових формувань, зазначив Цигикал.

«І ми розуміємо, що тут потрібно дивитися, хто безпосередньо очолював цю акцію, надавав відповідні команди для масових безпорядків на державному кордоні», – сказав глава ДПС.

Наразі правоохоронці аналізують відеоматеріали з камер спостереження та різноманітні ролики з Youtube.

«Всі бачили відео з польської сторони, як чемно себе вели всі учасники цієї акції з польськими прикордонниками. І ніхто там нічого не влаштовував…. І як вони вели себе з української… В тому числі зараз встановлюємо осіб, які мали невідомо яке громадянство… Були там і особи грузинської національності, які вступали в полеміку з заступником начальника регіонального управління полковником Краснопортком», – заявив Цигикал.

За його словами, слідчі встановлюватимуть осіб, причетних до організації безладів, і направляти до суду протоколи.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми. Водночас побратими Саакашвілі переконують, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування.

Українська правда

Фото: Корреспондент.net