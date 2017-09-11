У Наливайченка запевняють, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування

Ніхто кордон із Міхеїлом Саакашвілі не проривав, люди залишали ймовірно замінований пункт пропуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі руху «Солідарність».

«Не є порушенням правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання держкордону особами, вчинене в стані крайньої необхідності, а також за інших вимушених обставин. Про це чітко йдеться мова в частині 9 ст. 9 Закону України «Про державний кордон України»», – йдеться у повідомленні.

Юристи руху наголошують: «посадова особа прикордонної служби України повідомила громадянам України, які 10 вересня перебували на КПП Шегині, що пункт пропуску ймовірно замінований. Саме це і змусило групу людей, серед яких був і лідер «Руху Нових Сил» Михайло Саакашвілі, перетнути кордон, не дочекавшись відмітки у паспорті».

«Жодних антитерористичних заходів не було вжито! Мирні громадяни, які навколо нас перебували, не були попереджені про вибухівку… Людей ніхто не захищав!», – наголосив Валентин Наливайченко.

Відтак Валентин Наливайченко, народний депутат Сергій Власенко та юрист Маркіян Галабала звернулися до начальника Західного регіону Держприкордонслужби України генерала Єгорова з вимогою негайно пропустити людей на територію України, вивівши їх з небезпечної для здоров’я та життя зони. Однак отримали відмову.

«Перетинаючи кордон, мирні громадяни України жодним чином не порушили Закон України, адже рятувалися від ймовірної небезпеки, про яку повідомила посадова особа Державної прикордонної служби України», – наголосив Наливайченко.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми.