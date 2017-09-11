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У Львові судитимуть грабіжника, що нападав на пенсіонерок

Олександр Косик

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За процесуального керівництва прокуратури в порядку ст. 291 КПК України до Залізничного районного суду Львова скеровано обвинувальний акт по 7 епізодах стосовно львів’янина, який грабував людей похилого віку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник застосовував насильство та зривав із вух потерпілих золоті прикраси. Загальна вартість завданих збитків внаслідок скоєних кримінальних правопорушень становить понад 31 тис грн.

Такі дії чоловіка кваліфіковано як відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене повторно (ч. 2 ст. 186 КК України) та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства небезпечного для здоров’я особи, що зазнала нападу (розбій) – ч. 1 ст. 187 КК України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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