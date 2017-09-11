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У Львові пройде Всеукраїнський ярмарок ретро-техніки та запчастин

Омелян Шевчук

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У Львові другий рік поспіль проходитиме п’ятий Всеукраїнський ярмарок ретро-техніки та запчастин. Фестиваль відбуватиметься 23 та 24 вересня на авторинку «Кривчиці», що на вул. Богданівська, 44. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як розповіли організатори фестивалю, усі охочі матимуть змогу придбати усе, що забажають від аксесуарів до автомобілів. А також об 11.30 год. відбудеться урочистий проїзд ретротранспорту від авторинку «Кривчиці» на площу Ринок, де машини стоятимуть протягом 15 хвилин і повернуться назад на авторинок.

Вхід на фестиваль безкоштовний.

 

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