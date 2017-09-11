У Львові перевіряють можливі фінансові маніпуляції керівництва Органного залу

У Львові перевіряють фінансово-господарську діяльність Будинку органної та камерної музики через скарги від громадян. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила директор міського департаменту з розвитку Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, скарги стосуються того, що керівництво Органного залу не укладало договори оренди з організаторами концертів.

«Були скарги щодо проведення фінансово-господарської діяльності директора Органного залу стосовно договорів оренди, тому цей факт ми теж мусимо розслідувати. Відповідно, зібрати копії договорів, якщо вони наявні», – зазначила вона.

«Наразі ми спрямували лист до директора Органного залу, де просили надати копію договору, на підставі чого організовувався один концерт, проте отримали відповідь, що квитки були продані з каси і гонорару не платили , а відтак копії договору не було. Хоча при будь-якому проведенню концертної діяльності чи якогось заходу має бути з нашою комунальною установою договір про оренду залу», – пояснює Н. Бунда.

Своєю чергою чинний директор Органного залу Юліан Винницький жодних порушень за собоє не визнає.

«Будинок органної музики проводить сотні концертів, і ні один керівник не вимагав договору. Договір укладається лише тоді, коли є фінансові зобов’язання. Прошу не маніпулювати», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що у Львові оголосять новий конкурс на керівника Органного залу.