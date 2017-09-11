ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові перевіряють можливі фінансові маніпуляції керівництва Органного залу

Катерина Родак

|

У Львові перевіряють фінансово-господарську діяльність Будинку органної та камерної музики через скарги від громадян. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила директор міського департаменту з розвитку Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, скарги  стосуються того, що  керівництво Органного залу не укладало договори оренди з організаторами концертів.

«Були скарги щодо проведення  фінансово-господарської діяльності директора Органного залу стосовно договорів оренди, тому цей факт ми теж мусимо розслідувати. Відповідно, зібрати копії договорів,  якщо вони наявні», – зазначила вона.

«Наразі ми спрямували лист до директора Органного залу, де просили надати копію договору, на підставі чого організовувався один концерт, проте отримали відповідь, що квитки були продані з каси і гонорару не платили , а відтак копії договору не було. Хоча при будь-якому проведенню концертної діяльності чи якогось заходу має бути з нашою комунальною установою договір про оренду залу», – пояснює Н. Бунда.

Своєю чергою чинний директор Органного залу Юліан Винницький жодних порушень за собоє не визнає.

«Будинок органної музики проводить сотні концертів, і ні один керівник не вимагав договору. Договір укладається лише тоді, коли є фінансові зобов’язання. Прошу не маніпулювати», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що у Львові оголосять новий конкурс на керівника Органного залу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів