У Львові оголосять новий конкурс на керівника Органного залу

У Львові робоча група, що перевіряла скарги щодо конкурсу на керівника Львівського дому органної та камерної музики, прийняла рішення рекомендувати управлінню культури оголосити новий конкурс на цю посаду. Про це сьогодні, 11 вересня, під час брифінгу повідомила директор департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовиці, під час перевірки робоча група виявила декілька грубих порушень ЗУ «Про культуру».

«Робоча група встановила, що рішення конкурсної комісії не були оприлюднені на офіційному веб-порталі Львівської міської ради та в інший спосіб у зв’язку з тим, що протокол про засідання конкурсної комісії не був офіційно поданий в орган управління – управління культури, що передбачено Законом України «Про культуру».

Також станом на сьогодні є два протоколи другого засідання конкурсної комісії. Перший протокол підготовлений секретарем конкурсної комісії, завізований ним і ще 3-ма членами конкурсної комісії із зауваженнями. Другий протокол не є підготовлений секретарем конкурсної комісії, проте завізований 5-ма членами конкурсної комісії», – розповіла вона.

За словами Н. Бунди, другий протокол з’явився таємничим чином – достеменно невідомо, хто його підготував.

«Перший протокол був переданий голові конкурсної комісії і потім голова конкурсної комісії приніс інший екземпляр іншого протоколу уже з візами 5-ти членів конкурсної комісії», – зазначила вона.

Також Н. Бунда розповіла, що частина членів конкурсної комісії також подала скраги на процедуру конкурсу:

«Четверо із членів конкурсної комісії, що безпосередньо брали участь в обговорені кандидатур, свідчать про порушення процедури проведення засідання конкурсної комісії. Ми маємо 63 скарги щодо порушення процедури проведення конкурсної комісії від мешканців, проте ми не можемо юридично дослідити ці факти, тому що ми не маємо офіційно оформленого протоколу засідання комісії. Спираючись на це робоча група рекомендує управлінню культури оголосити новий конкурс».

Нагадаємо, два тижні тому у Львові створили робочу групу щодо ситуації із конкурсом на керівника Органного залу. Цьому передували скандали та протести у зв’язку із обранням нового директора. Детальніше тут.