Триває реєстрація на 24-годинний студентський хакерський марафон

Із 1 вересня до 1 жовтня триває реєстрація на 24-годинний хакерський марафон, у якому можуть взяти участь всі охочі студенти, щоб позмагатись між собою у трьох категоріях: створенні гри, мобільного додатку та веб-сайту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними організаторів заходу, у Львові 1 жовтня відбудеться IT BestHackathon, у якому запрошують взяти участь команди студентів, у кожній з яких повинно бути від 3 до 5 людей. Змагання включатимуть три категорії: створення гри, мобільного додатку та веб-сайту. З 1 вересня до 1 жовтня триває реєстрація.

«Ми робимо хакатон для того, щоб студенти могли розвиватися, показати свої вміння, позмагатися з однолітками. IT BestHackathon дасть чудову можливість обдарованим студентам показати себе серед ІТ компаній і спонсорів. Участь можуть брати всі охочі, головне, щоб це були студенти, а не вже досвідчені програмісти. Стати учасником хакатону може студент будь-якого навчального закладу і факультету», – зазначив координатор заходу Микола Лев.

Участь у IT BestHackathon є безкоштовною, реєстрація тут.

Організаторами хакатону є студенська організація Board of European Students of Technology (BEST).

Довідка:

Board of European Students of Technology (BEST) – Рада студентів технічних університетів Європи – неурядова, неполітична, неприбуткова студентська організація. BEST підтримують близько 4 тис. волонтерів, які є членами локальних осередків BEST у 94 технічних університетах 32 країн. Структура BEST поділена на три різних рівні: локальний, регіональний та міжнародний. Кожен з 94 локальних осередків (Local BEST Groups або LBGs) представляє організацію місцево в університеті, на базі якого він існує. Для більш ефективної комунікації між LBGs та міжнародним керівництвом BEST 94 осередки поділені на 11 регіонів, що координуються регіональними радниками (Regional Advisers). Міжнародна команда BEST складається з 10 різних департаментів. Уся організація в цілому діє під керівництвом Міжнарожної Ради BEST (International Board).

Фото із мережі