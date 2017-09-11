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Створено Штаб правової допомоги людям, які «чекали» Саакашвілі на КПП «Шегині»

Омелян Шевчук

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Рух «Справедливість» створив Штаб правової допомоги людям, «які 10 вересня протестували проти незаконних дій влади і «тітушок» на КПП «Шегині». Про це  повідомив лідер Руху Валентин Наливайченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами В. Наливайченка, ююристи надаватимуть безкоштовні консультації кожному, хто потребує правової допомоги. Телефон Штабу: +38 (067) 469 65 30, електронна адреса: law@spravedlyvist.com.ua.

«Тільки рішучі кроки не дозволять зміцнитися диктатурі в Україні! Ми закликаємо людей, які об’єдналися вчора заради протистояння беззаконню і свавіллю, і сьогодні триматися разом, аби захистити себе. Учора ми разом відстояли брутально порушене владою право Михайла Саакашвілі на повернення в Україну. Сьогодні разом відстоїмо порушені права кожного, хто зазнає утисків від цієї влади!», – заявив колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми. Водночас побратими Саакашвілі переконують, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування.

Фото: korrespondent

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