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Сьогодні на місяць закрили частину дороги Львів-Самбір-Ужгород

Катерина Родак

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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт закрито рух для транзитного транспорту на автодорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Про це повідомили у прес-центрі Служби автомобільних доріг Львівщини.

У зв’язку  з проведення робіт з влаштуванням верхнього шару покриття з асфальту  (ЩМА)   на автомобільній дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород   на ділянці км 10+200 – км 33+420 (пост ДАІ –перехрестя з а/д Т-14-25 Миколаїв-Городок-Бібрка – с. Крижова) в період з 11.09.2017 р. по 11.10.2017р рух транзитного транспорту  ЗАБОРОНЕНИЙ.

Об’їзд для транзитного та іншого транспорту буде здійснюватись за наступним маршрутом згідно встановленої схеми:

С. Зимна Вода (пост ДАІ) – м. Городок (а/д М-11 Львів-Шегині) – Черляни (С140330 Довжанка-Черляни ) – с. Крижова (а/д Т-14-25 Миколаїв-Городок-Бібрка) та в зворотньому напрямку.

Згідно попередніх планів роботи триватимуть до 11.09.2017 року.

Роботи виконає підрядна організація ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».

Організація дорожнього руху погоджена з Національною поліцією.

 

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