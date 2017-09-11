Прикордонники чекають Саакашвілі та його «проривачів» для оформлення

Держприкордонслужба України закликає усіх, хто вчора незаконно перетнув кордон, прибути на пункт пропуску. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби України звертається до всіх осіб, які 10 вересня незаконно порушили державний кордон України, прибути на відділ прикордонної служби «Шегині» чи безпосередньо у пункт пропуску, що в селі Шегині Мостиського району на Львівщині для оформлення факту законності перетину Вами кордону.

Варто додати, що протягом останньої доби до прикордонників уже звернулося 14 осіб для підтвердження законності перетину ними кордону.