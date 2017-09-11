Поліція Львівщини відкрила два провадження після учорашніх сутичок на кордоні

За фактами подій, що мали місце на кордоні 10 вересня, поліцією відкрито кримінальні провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також за фактом опору поліцейським. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомив начальник поліції Львівської області Валерій Середа, інформує відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

За його словами, напередодні проведення заходів поблизу державного кордону у Львівській обласній державній адміністрації відбулася нарада за участі представників органів місцевого самоврядування та керівників правоохоронних органів. На цій нараді йшлося про координацію дій правоохоронців при організації заходів безпеки учасників акції.

Оскільки організатори акції поблизу пункту пропуску «Краковець» і низка народних депутатів просили забезпечити безпеку учасників заявленого мирного зібрання, поліцейські намагалися максимально ефективно виконати покладені на них завдання. З цією метою було здійснено розрахунок необхідних сил і засобів поліції, проведені належні інструктажі для особового складу, залученого для несення служби.

Під час цих інструктажів наголошувався мирний характер заявленої акції, відтак поліцейських орієнтували на чітке дотримання законності, максимальну відкритість і комунікацію з учасниками акції, а також на незастосування зброї та силових методів біля кордону. Водночас поліцейських націлили на оперативне реагування на будь-які правопорушення та їх припинення.

«Ми зробили все від нас залежне, аби жоден учасник акції, а також громадяни, які мали намір законно перетнути кордон, не постраждали. Проте організатори акції не змогли дотримати задекларованих намірів акції. Тому під час цих подій постраждали 11 поліцейських», – підкреслив Валерій Середа.

За його словами, 10 вересня до поліції надійшло повідомлення про незаконне переправлення осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску «Шегині». У зв’язку з цим до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли інформацію про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Пізніше група громадян спричинила сутичку з працівниками поліції, які несли службу з охорони публічної безпеки і порядку поблизу пункту пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні. У результаті цієї сутички постраждали 11 поліцейських – п’ять патрульних та шість бійців поліції особливого призначення. Правоохоронці отримали різного ступеню тілесні ушкодження. В одного з них діагностовано перелом плечової кістки.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

«Зараз тривають слідчі дії: огляди місця події, опитування свідків, встановлення всіх учасників та обставин цих подій, призначено експертизи. Поліція документує ці злочини, аби винні особи понесли передбачену законодавством відповідальність», – наголосив Валерій Середа.

Нагадаємо, під час забезпечення публічної безпеки і порядку поблизу пункту пропуску «Шегині» постраждали 11 поліцейських.

Також нагадаємо, що ніч напередодні масових заходів на пункті пропуску «Краковець» минула спокійно.