«Народний фронт» вимагає притягнути до відповідальності усіх учасників прориву кордону

Партія «Народний Фронт» вважає, що вчорашні події на українсько-польському кордоні – це кримінальний злочин. Відповідну заяву поширила прес-служба партії, передає кореспондент Львівського порталу.

«Усі, незалежно від того – колишній президент чи колишній прем’єр-міністр, повинні понести кримінальну відповідальність за прорив державного кордону. Так вимагає закон і справедливість, яку ми відстояли на Майдані.

Політична оцінка цих процесів так само однозначна. Коли вся країна протягом останніх кількох років бореться за свою незалежність, свободу і своє європейське майбутнє, купка популістів та гастролерів – Саакашвілі, Тимошенко та інші – сліпо і цинічно борються за владу в країні.

Вони не вибирають способів – це брехня, провокації, а тепер вони навіть не зупинилися перед скоєнням злочину», – йдеться у повідомленні партії.

Водночас вони закликають зняти імунітет із народних депутатів, які причетні до прориву.

«Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайного притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного перетину державного кордону України із застосуванням сили, а також роззброєння та арешту бандитських формувань, які брали співучасть у штурмі кордону та подальшому супроводження НЕгромадянина Саакашвілі.

Ми цінуємо позицію Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, які не допустили кровопролиття, що його так прагнули Саакашвілі, Тимошенко і компанія.

Народні депутати, які були причетні до скоєння цього злочину, мають понести відповідальність, і з них має бути знятий депутатський імунітет», – наполягають «фронтовики».

Окрім того у партії переконані, що за незаконний перетин кордону має бути введено кримінальна відповідальність.

«Народний Фронт» ініціює введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Українське громадянство та український паспорт є безумовною цінністю для всіх нас. І більше це НЕ повинно ставати розмінною монетою в політичних інтригах та ігрищах. Тому процедура надання громадянства України повинна бути жорстка і принципова», – йдеться ся у заяві.

Фото: Корреспондент.net