На Львівщині створять ще один національний природний парк

Громадськість підтримала ідею створення національного природного парку «Бойківщина» на території Турківського району Львівської області орієнтовною площею 16 тис. га. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Андрій Сенюк доповів, що дана територія характеризується високим рівнем біорізноманіття, зокрема на території росте понад 750 видів судинних рослин, з яких майже 50 рідкісні й підлягають охороні. Понад 30 видів, що ростуть у парку, занесено до Червоної книги України. У віддалених місцях Карпат трапляються бурий ведмідь, вовк, рись, дикий кіт. Наявність пам’яток історії та культури додає території перспективності для розвитку рекреації та туризму, що має важливе значення для покращення соціально-економічної ситуації в регіоні. Особливе бальнеологічне значення джерел унікальних мінеральних вод, зокрема, у Розлучі.

Створення НПП «Бойківщина» забезпечить збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів, створення умов для організованого туризму, відпочинку, проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Учасники Комісії екології та природних ресурсів при облдержадміністрації більшістю голосів підтримали ідею створення НПП «Бойківщина».