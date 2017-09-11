На Франка замінили аварійну трамвайну колію

Упродовж 9-11 вересня служба колії ЛКП «Львівелектротранс» провела роботи із заміни аварійної ділянки колії на вулиці Івана Франка поміж вулицею Зеленою та Саксаганського. При проведенні робіт було демонтовано зруйновані плити основи трамвайної колії та зношену трамвайну рейку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«При демонтажі плит основи на аварійній ділянці було виявлено причини осідання, а саме – знищення асфальтної подушки між бетонної основою та плитами, що спровокувало осідання плит і часткове руйнування колії та надмірну вібрацію при проходженні транспорту. На відремонтованій ділянці встановлено рейки трамвайного типу. Для відновлення дорожнього покриття зруйновані плити замощено бруківкою, шви між якою залито рідким бетонним розчином. Також при монтажі колії, у зоні критичного осідання основи, було використано так звані дубові карточки (спеціальні дощечки), завдяки яким встановлено необхідний рівень перевищення рейок у повороті. Оновлена колія надійно прикріплена анкерними болтами, що запобігатиме її зміщенню. Передбачається, що відновлена колія слугуватиме до подальшої реконструкції та капітального ремонту вулиці Івана Франка», – повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.