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До Львівської інфекційної лікарні потрапила сім’я з кашлюком

Соломія Григор'єва

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У Львівській обласній інфекційній лікарні проходить лікування вся сім’я, яка захворіла кашлюком. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Відтак у лікарні перебуває одна дитина і троє дорослих. Першим захворів батько родини, в якого заразились й усі решта.

«Це випадок, коли захворіла вся сім’я, всі почали кашляти і звернулися в лікарню. Після обстеження у всіх підтвердили це захворювання. Зараз вони проходять лікування у Львівській обласній інфекційній лікарні. Стан хворих – середньої важкості», – повідомила Н. Тімко.

Лікар запевняє, що це не рідкість, що кашлюк підхоплює доросла людина, і передає захворювання дітям, тому потрібно бути пильними.

Це не рідкість, що хворіють дорослі. Більше звикли до того, що хворіють діти, але дорослі потерпають так само. І буває, що дорослі для дітей є джерелом інфекції. Варто розуміти, що якщо в сім’ї хоча б хтось кашляє, то це є підставою всій сім’ї звернутися у лікарню для обстеження, щоб і своєчасно діагноз встановити, і адекватно призначити лікування. Це приклад того, як потрібно робити», – розповіла Наталія Тімко.

Ілюстративне фото: armlur.am

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