26 із 86 справ, переданих НАБУ і САП до суду, залишаються без розгляду

З поміж 86 справ, скерованих НАБУ та САП до суду, рішення ухвалені у 23, законної сили набули 17 обвинувальних вироків. Більшість із них – це угоди про визнання винуватості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі НАБУ.

Зазначимо, що 1 вересня законної сили набув вирок стосовно Аліхмана Ахмедова, який виконав роль посередника в отриманні неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Серед найбільш резонансних справ, досудове розслідування в яких вже завершене, варто відзначити провадження, пов’язані з розкраданням коштів державних підприємств ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Водночас, судовий розгляд досі не розпочато у третині справ, у яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій.

Серед основних причин «затягування» розгляду варто відзначити проблеми з визначенням підсудності, зайнятість і відпустки суддів, неявку сторони захисту тощо. Наприклад, у провадженні за фактом надання неправомірної вигоди військовому прокурору Південного регіону України заплановане на 19 серпня підготовче засідання не відбулось. Наступне ж призначили аж за 2 місяці – на 18 жовтня.

Існують і «справи-рекордсмени», розгляд яких по суті за понад півтора року не розпочато. Так, впродовж 16 місяців суд не починає слухання справи за фактом незаконного впливу на Міністра економічного розвитку та торгівлі. Наступне судове засідання призначене на 26 вересня, попереднє ж не відбулося з причини неявки сторони захисту.

У кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпро (перший суддя, затриманий після набуття чинності змін щодо обмеження суддівської недоторканості) підготовче засідання не призначене взагалі, тоді як обвинувальний акт скерований до суду ще у січні 2017 року.

Інформація про інші провадження, розслідувані детективами НАБУ й передані до суду, доступна в розділі «Реєстр справ у суді», який оновлюється у режимі реального часу. Також пропонуємо вашій увазі актуальний «Антирейтинг» справ НАБУ та САП у судах.