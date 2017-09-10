«Верес» на виїзді знищив львівські «Карпати», забивши 6 голів

В матчі 8 туру УПЛ рівненський Верес у Львові розгромив місцеву команду «Карпати», передає Футбол 24.

Рахунок було відкрито на 34 хвилині. Кобін подав кутовий, Адамюк виграв верхову боротьбу та скинув м’яч у воротарський майданчик, звідки капітан «Вереса» Борзенко спокійно розстріляв ворота. Через 10 хвилин гості подвоїли результат – Підківка відверто збив Федорчука після виходу сам на сам. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Сергійчук.

Після перерви Серхіо Наварро провів дві заміни, проте це мало допомогло «Карпатам». На 54 хвилині Верес довів рахунок до розгромного. Кобін увірвався до штрафного майданчика та віддав передачу на Степанюка, яку той спокійно замкнув.

На 74 хвилині той же Сергійчук з центра поля вибіг сам на сам з голкіпером та спокійно реалізував свій момент, довівши рахунок взагалі до непристойного. Ще через 2 хвилини Мірошниченко привіз ще один пенальті, який спокійно реалізував Кобін. На 83 хвилині Геннадій Пасіч, щойно вийшовши на поле, забив шостий (!!!) гол Вереса.

І лише на 87 хвилині Карраскаль зумів забити гол престижу для Карпат. Якщо після такого ще можна говорити про якийсь престиж…

Після цієї перемоги Верес набрав 12 очок та піднявся на 5 місце в УПЛ. Карпати залишились на 10 рядку таблиці з 6 балами в активі.