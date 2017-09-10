В УКУ відкрили Центр Митрополита Андрея Шептицького

В Українському католицькому університеті урочисто відкрили та освятили Центр Митрополита Андрея Шептицького. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.
Захід відбувся в межах Святкового тижня УКУ з нагоди завершення семилітньої кампанії розвитку університету під гаслом «Нове покоління для нової України».
У відкритті Центру взяли участь жертводавці УКУ з Європи та Північної Америки, представники неурядових благодійних організацій з Європи та України, представники влади, європейські та українські дипломати.
Владика Борис Ґудзяк освятив приміщення Центру і вручив ключ від нього головному жерводавцю – канадійському філантропу Джеймсу (Костянтину) Темертею.
Під час відкриття Центру презентують також виставку «Шептицький посеред нас». Вона присвячена життю і діяльності Митрополита.
Довідково:
Центр Митрополита Андрея Шептицького – це сучасний університетський інформаційно-ресурсний центр, бібліотека та навчальний простір, що покликаний стати місцем зустрічі та діалогу суспільства з академічним середовищем. Заплановано, що тут проводитимуть дискусії, виступатимуть сучасні музичні колективи, іноземні та українські експерти читатимуть лекції. Центр стане інтелектуальним простором для мешканців усього міста.
Омелян Шевчук,10 Вересня 2017, 16:14 |