В УКУ відкрили Центр Митрополита Андрея Шептицького

В Українському католицькому університеті урочисто відкрили та освятили Центр Митрополита Андрея Шептицького. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Захід відбувся в межах Святкового тижня УКУ з нагоди завершення семилітньої кампанії розвитку університету під гаслом «Нове покоління для нової України».

У відкритті Центру взяли участь жертводавці УКУ з Європи та Північної Америки, представники неурядових благодійних організацій з Європи та України, представники влади, європейські та українські дипломати.

Владика Борис Ґудзяк освятив приміщення Центру і вручив ключ від нього головному жерводавцю – канадійському філантропу Джеймсу (Костянтину) Темертею.

Під час відкриття Центру презентують також виставку «Шептицький посеред нас». Вона присвячена життю і діяльності Митрополита.

Довідково:

Центр Митрополита Андрея Шептицького – це сучасний університетський інформаційно-ресурсний центр, бібліотека та навчальний простір, що покликаний стати місцем зустрічі та діалогу суспільства з академічним середовищем. Заплановано, що тут проводитимуть дискусії, виступатимуть сучасні музичні колективи, іноземні та українські експерти читатимуть лекції. Центр стане інтелектуальним простором для мешканців усього міста.