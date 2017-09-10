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Усик переміг німця Хука

Андрій Котенський,

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Український боксер Олександр Усик перереміг німця Марко Хука у його рідних стінах у Берліні, передає кореспондент Львівського порталу.

Поєдинок достроково завершився у 10-му раунді.

Новим суперником українця у півфіналі World Boxing Super Series стане переможець поєдинку Майріса Бріедіса із Майком Пересом.

До слова, це вже 13-й поєдинок у професійній кар’єрі кримського боксера. Усі вони завершилися перемогами українця.

«Дякую усім. Мої співвітчизники – українці, хто приїхав мене підтримати, велике вам дякую. Усе на славу нашого Бога – Ісуса Христа та нашої держави – України…», – прокоментував свою перемогу Олександр Усик.

Відео: UkraineAtamansPRO

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