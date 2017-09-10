У центрі Львова зірвали проросійську акцію фейкових матерів учасників АТО

У Львові поліцейські спільно з громадськими активістами перешкодили проведенню проросійської акції від фейкових матерів учасників АТО. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у готелі «Жорж» 6 вересня близько сотні осіб намагались під вигаданим приводом провести акцію, під час якої планували піддати критиці дії українських військових, Уряду та закликати до припинення антитерористичної операції на сході України.

Близько опівдня 6 вересня на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи біля готелю «Жорж» відбувається словесна перепалка між львівськими громадськими активістами та невідомими особами.

На місце події негайно прибули поліцейські на чолі з заступником начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасом Бакаєм.

Правоохоронці встановили, що близько ста осіб, переважно жінки, які представлялись матерями та родичами учасників АТО, приїхали у Львів нібито на презентацію книжок про бойові дії на сході України, що мала відбутись у спеціально винайнятій для цього конференц-залі готелю «Жорж».

Проте, насправді організатори акції мали на меті піддати критиці дії українського Уряду, військовослужбовців та закликати до виведення військ, а також припинення спротиву російській агресії у зоні АТО.

Правоохоронці також встановили, що організатором акції є мешканка Волинської області, котра тривалий час працювала на керівній посаді у «Російському культурному центрі» на Волині. Жінки, котрі приїхали з нею у Львів теж є мешканками сусідньої області. Родичів учасників АТО серед них не виявлено. Зібрані поліцейськими матеріали були передані працівникам Служби безпеки України у Львівській області.