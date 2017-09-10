У бізнес-центрі у Краковці шукали вибухівку

Правоохоронці обстежили приміщення бізнес-центру на Львівщині – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про виявлення підозрілого предмета у приміщенні бізнес-центру, розташованого неподалік контрольно-пропускного пункту «Краковець», надійшло сьогодні, 9 вересня, у Яворівський відділ поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції і спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці обстежили приміщення бізнес-центру, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.