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У бізнес-центрі у Краковці шукали вибухівку

Омелян Шевчук,

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Правоохоронці обстежили приміщення бізнес-центру на Львівщині – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про виявлення підозрілого предмета у приміщенні бізнес-центру, розташованого неподалік контрольно-пропускного пункту «Краковець», надійшло сьогодні, 9 вересня, у Яворівський відділ поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції і спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці обстежили приміщення бізнес-центру, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

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