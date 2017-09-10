Тест-драйв нової іномарки забрав життя трьох людей на Херсонщині

На виїзді із Херсона автомобіль «Лексус» влетів у дерево. Під час тест-драйву нового авто загинули три людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Херсонської області.

Як розповів начальник відділу СУ ГУНП в Херсонській області Дмитро Думанський, поліцейські з’ясували, що у салоні легкового седану «Лексус» знаходилися водій, представник одного із херсонських автосалонів і потенційний покупець спорткару. Попередньо встановлено, що автомобіль під час тест-драйву рухався по автодорозі Херсон – Каховка – Генічеськ у напрямку обласного центру.

На в’їзді в Херсон автомобіль з невідомих поки що причин виїхав на узбіччя, де здійснив наїзд на дерево. В результаті зіткнення «Лексус» розірвало на кілька частин. Після цього сталося загоряння сухої трави, яке ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок пригоди водій автосалону і покупець загинули на місці ДТП. Ще один представник фірми-продавця від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.

Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та причини ДТП.