Сьогодні – Всесвітній день запобігання самогубствам

Щорічно 10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам, заснований Всесвітньою організацією охорони здоров’я спільно з Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

За даними ВООЗ, загальна кількість смертей від суїциду складає близько мільйона осіб на рік в усьому світі. З кожним роком кількість таких випадків зростає.

Самогубство є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем. Безліч чинників, з якими стикається людина у повсякденному житті, в певний момент можуть штовхнути її на злочин проти самої себе.

Основними причинами самогубств вважається бідність, безробіття, страх перед покаранням, одноманітність життя, психічні розлади та важкі захворювання. Для людини, що знаходиться в стані кризи, принциповими чинниками є відчуття нерозв`язної проблеми, безпорадності, безнадійності.

Серед підлітків основною причиною самогубств стає нерозділена любов. При цьому батьки дуже часто не помічають душевної травми дитини або просто несерйозно ставляться до цієї проблеми.

Кожна людина повинна відчувати відповідальність за власне життя та життя інших осіб, яких вона може допомогти врятувати в критичний момент.

Як повідомила завідувач консультативної поліклініки Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Ольга Ришковська, кількість завершених самогубств на Львівщині за минулий рік становила 148 випадків (для порівняння – 170 у 2014 році), отже, в динаміці спостерігається зниження частоти суїцидів по області.

Частота завершених самогубств серед чоловіків протягом останніх років була у 4-7 разів вищою, ніж серед жінок. Зберігається тенденція зростання кількості незавершених суїцидальних спроб серед чоловіків працездатного віку, переважно пов’язаних із життєвим крахом.