Саакашвілі повертається на Краковець

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повертається із потяга «Інтерсіті» у автобус, аби в’їхати на територію України через ПП «Краковець». Відповідну заяву він зробив на пероні залізничного вокзалу у Перемишлі, де «Укрзалізниця» заблокувала пасажирський потяг, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми зараз будемо разом їхати на автобусі ще раз до «Краковця»… Я не зроблю такого подарунку Порошенкові, щоб не реалізувати своє право повернутися в Україну», – заявив він.

В також заявив, що «якщо «тітушки» щось зроблять» то відповідальність за це лежатиме на Петру Порошенку.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Після цього «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.

Фото: Громадське