Саакашвілі намагається перетнути кордон на ПП «Шегині»

Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі приїхав не на ПП «Краковець», як анонсувалося, а на автомобільно-піший ПП «Шегині». Автобус із політиками вже оглядають польські прикордонники.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Після цього «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.

Фото: Громадське