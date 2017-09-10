ОСТАННІ НОВИНИ

Саакашвілі і Ко у Львові пішов на каву до Садового

Омелян Шевчук,

|

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегин» невдало намагався «віддати свій паспорт та просив про надання захисту в Україні», пише Українська правда.

Про це Саакашвілі заявив пізно ввечері у Львові, куди приїхав разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Ряшева у Польші.

У центрі міста Саакашвілі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим та пройшовся площею Ринок.

«Я намагався віддати їм свій паспорт, звернутися до прикордонників, щоб отримати захист в Україні. … А що робили вони- знущались над людьми, імітували якусь вибухівку (мінування ПП “Шегині” – ред) , нагнали “тітушок”, налякали проводників (потяга “Інтерсіті”), створили черги на кордоні», – завив він.

Також Саакашвілі заявив, що ніяких законів він не порушив, планів поки що не має і буде чекати у Львові дружину та сина, які мають приїхати з пункту пропуску.

За словами координатора «Варта1» Ігоря Зінкевича, мер Львова запросив Саакашвілі і Ко до Ратуші. Також до ратуші отримали доступ і журналісти його медіахолдингу.

«Саакашвілі і Садовий під міською радою…На 22:40 у міську раду Садовий запросив депутатів верховної ради і Саакашвілі, також 24 канал , всіх решта в міську раду наразі не впускають», – повідомив Ігор Зінкевич.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Однак Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів