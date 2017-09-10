Саакашвілі і Ко у Львові пішов на каву до Садового

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегин» невдало намагався «віддати свій паспорт та просив про надання захисту в Україні», пише Українська правда.

Про це Саакашвілі заявив пізно ввечері у Львові, куди приїхав разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Ряшева у Польші.

У центрі міста Саакашвілі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим та пройшовся площею Ринок.

«Я намагався віддати їм свій паспорт, звернутися до прикордонників, щоб отримати захист в Україні. … А що робили вони- знущались над людьми, імітували якусь вибухівку (мінування ПП “Шегині” – ред) , нагнали “тітушок”, налякали проводників (потяга “Інтерсіті”), створили черги на кордоні», – завив він.

Також Саакашвілі заявив, що ніяких законів він не порушив, планів поки що не має і буде чекати у Львові дружину та сина, які мають приїхати з пункту пропуску.

За словами координатора «Варта1» Ігоря Зінкевича, мер Львова запросив Саакашвілі і Ко до Ратуші. Також до ратуші отримали доступ і журналісти його медіахолдингу.

«Саакашвілі і Садовий під міською радою…На 22:40 у міську раду Садовий запросив депутатів верховної ради і Саакашвілі, також 24 канал , всіх решта в міську раду наразі не впускають», – повідомив Ігор Зінкевич.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Однак Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми.