Саакашвілі дасть прес-конференцію в Ряшеві

Екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі перебуває в Ряшеві (Жешуві), де планує дати прес-конференцію. Світлину з Жешува виклав у Facebook сам політик в ніч на неділю.

Як передає кореспондент «Української правди», саме тут о 10 ранку відбудеться прес-конференція Саакашвілі, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.

До Ряшіва прибула також лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Близько 4 ночі з Варшави вирушив автобус з журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт “Краківець” разом з ними.

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.