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Про затримку пасажирського потягу у Перемишлі поінформовано міністра закордонних і внутрішніх справ Польщі

Омелян Шевчук,

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Польський дипломат, політичний діяч і член Європарламенту Яцек Еміль Саріуш-Вольський повідомив міністра закордонних і внутрішніх справ Польщі (Тересу Піотровську – ред.), про порушення польського законодавства через незаконну затримку пасажирського потягу у «Укрзалізниці» у Перемишлі. Про це заявив Міхаель Саакашвілі передають журналісти Громадського.

Як відомо зі стріму UMN, «Укрзалізниця» вже майже годину блокує пасажирський потяг «Інтерсіті+», який мав виїхати із Перемешля до Києва.

«Шановні пасажири. У зв’язку із інформацією, що надійшла від національної поліції України про місцезнаходження у нашому поїзді особи без дозволу на в’їзд на територію України,  керуючись законодавством України, потяг вирушить лише тоді, коли згадана особа полишить поїзд», – періодично лунає із гучномовців по всьому складі потягу.

Фото: Громадське

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