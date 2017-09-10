Прикордонники збирають матеріали для прокуратури по 3-епізодах прориву Саакашвілі

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв’язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Про це Українській правді повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Тут є ціла низка порушень. Наразі наша задача задокументувати сі ці порушення по гарячих слідах і передати їх в прокуратуру», – заявив він.

За словами Слободяна, йдеться про щонайменше три епізоди.

«Це незаконний прорив на режимний об’єкт, порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби», – зазначив Слободян.

На уточнююче питання, коли саме матеріали будуть передані в прокуратуру, він зазначив, що «на це піде деякий час».

На уточнююче питання, чи ці матеріали стосуватимуться лише Саакашвілі, чи всіх, хто перетинав кордон, в тому числі депутатів, Слободян сказав: «Це стосуватиметься всіх, хто перетнув кордон, в тому числі депутатів, і Саакашвілі».

Слободян також вважає, що ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців і це питання може підніматися в Європарламенті.

«Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України. Наші «друзі» (у лапках) скористаються цим, що б підняти питання про призупинення безвізу», – вважає він.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Однак Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Фото: Громадське