ОСТАННІ НОВИНИ

Прикордонники збирають матеріали для прокуратури по 3-епізодах прориву Саакашвілі

Омелян Шевчук,

|

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв’язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Про це Українській правді повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Тут є ціла низка порушень. Наразі наша задача задокументувати сі ці порушення по гарячих слідах і передати їх в прокуратуру», – заявив він.

За словами Слободяна, йдеться про щонайменше три епізоди.

«Це незаконний прорив на режимний об’єкт, порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби», – зазначив Слободян.

На уточнююче питання, коли саме матеріали будуть передані в прокуратуру, він зазначив, що «на це піде деякий час».

На уточнююче питання, чи ці матеріали стосуватимуться лише Саакашвілі, чи всіх, хто перетинав кордон, в тому числі депутатів, Слободян сказав: «Це стосуватиметься всіх, хто перетнув кордон, в тому числі депутатів, і Саакашвілі».

Слободян також вважає, що ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців і це питання може підніматися в Європарламенті.

«Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України. Наші «друзі» (у лапках) скористаються цим, що б підняти питання про призупинення безвізу», – вважає він.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Однак Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Фото: Громадське

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів