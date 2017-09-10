Пропускний пункт «Шегині» заміновано?

Повернення екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі через кондон заблоковано через повідомлення про замінування ПП «Шегині». Про це повідомив прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук.

«Щойно прикордонники повідомили, що, згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід Шегині заміновано!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом. Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині».

Фото: Маркіян Лубківський