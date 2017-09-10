Пасажирам «Інтерсіті» запропонували їхати в Україну автобусами

Пасажирам потяга «Перемишль – Київ», який затримали у Польщі з вимогою до Міхеіла Саакашвілі залишити вагон, пропонують дістатися України автобусом. Про це стюарди потяга повідомили пасажирам через гучномовець, передає Українська правда.

«Через ситуацію, що склалася з відправленням потяга, пасажири для проїзда в Україну можуть звернутися до чергового по вокзалу та вирушити в Україну автобусом», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вартість квитків пасажирам, які не змогли виїхати на «Інтерсіті», буде компенсовано на території України.

Проте жодних автобусів наразі немає… Тим часом прибув із України другий потяг “Укрзалізниці”, який має відправитися близько 16.45.

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом. Після цього «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.