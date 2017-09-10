На Львівщині відкрили найпотужнішу в Україні дахову сонячну електростанцію

У місті Бориславі відкрили нову сонячну електростанцію ТОВ «Синтез Солар». Електростанція складається із двох частин – наземної та дахової, яка є найпотужнішою в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За даними відомства, обладнання оснащене сонячними модулями та інвекторами китайського та німецького виробництва.

«Задум створити сонячну електростанцію в мене виник приблизно два роки тому. Почав читати інформацію в інтернеті, відтак поступово, звісно не без помилок, вдалось створити шедевр. Тут знаходиться 4600 панелей. Наземна електростанція має загальну потужність – 326,12 кВт, дахова – 1,114 МВт. Річна загальна генерація буде становити приблизно – 1,4 млн кВт/год», – розповів директор ТОВ «Синтез Солар» Юрій Пасічник.

Перші кіловати сонячної електроенергії від новоствореної станції урочисто запустили керівництво області, міста, представники депутатського корпусу та власник підприємства.