На «Краковці» застрягли близько 200 автомобілів

На пункті пропуску з Польщею «Краковець» стоїть близько 200 автомобілів. Про це повідомляє кореспондент Громадського.

«Люди стоять кілька годин, намагаючись перетнути кордон з сусідньою Польщею. Втім прикордонники нічого їм не пояснюють. Проїхати на разі автівки не можуть», — розповів кореспондент.

Автомобілі стоять на пункті перетину кордону.

На запитання водіїв, чи будуть сьогодні пропускати — працівники Держприкордонслужби кажуть, що «самі нічого не знають».

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Фото: Анастасія Станко