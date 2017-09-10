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На «Краковці» заблокували групу невідомих у камуфляжі

Андрій Котенський,

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Поліція заблокувала групу невідомих осіб у камуфляжі, які намагалися зайти на автомобільний пункт пропуску «Краковець» пішки. Про це повідомив журналіст Роман Скрипін під час стріму UMN із кордону «Краковець – Корчова».

У той же час до Краковця прибуло ряд народних обранців, серед них – Анатолій Гриценко, Єгор Соболєв та Мустафа Наєм.

За даними журналістів Громадського, у Ряшеві вже зібралася група підтримки Саакашвілі з українських політиків. Серед них Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Віктор Чумак, вони чекають початок прес-конференції.

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Також відомо, що Саакашвілі дасть прес-конференцію в Ряшеві.

Відео: Ігора Зінкевича

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