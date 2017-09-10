На «Краковці» поліція затримала понад сто озброєних осіб

Понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в сторону українсько-польського кордону та були зупинені співробітниками поліції для перевірки, – доправлені до відділку поліції. Особи затриманих встановлюються та з’ясовуються причини їх перебування в районі пункту пропуску «Краковець». Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Під час перевірки правоохоронці виявили у них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.

Четверо з доправлених до відділку поліції – мають судимість. Усі – мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх.

Наразі правоохоронці відбирають у них пояснення. Щодо організатора заходу буде складено адміністративний протокол про порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Окрім того, щодо раніше затриманої на ПП «Краковець» активістки одного з громадських рухів буде складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Як відомо, сьогодні вранці у «Краковці» заблокували групу невідомих у камуфляжі.