Держприкордонслужба закликає Саакашвілі і Ко повернутися. Порушникам загрожує до 15 років тюрми

Держприкордонслужба заявляє про прорив у пункті пропуску «Шегині» та масове незаконне порушення державного кордону. Усіх осіб, які перетнули кордон незаконно закликають прибути у пункт пропуску «Шегині» для оформлення факту законності перетину кордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

«Близько 20.00 група агресивно налаштованих осіб з боку в`їздного шлагбауму у пункті пропуску «Шегині» зчинила бійку з представниками Національної поліції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб серед яких були в т.ч. і Міхаїл Саакашвілі, і Народні депутати України», – йдеться у повідомленні.

За даними ДПС, під час інциденту 12 бійців Національної поліції та 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

На місце події виїхала слідча група військової прокуратури котра спільно із Національною поліцією встановить всі обставини незаконного масово порушення кордону та для їх кваліфікації.

Попередньо в діях організаторів масового безладу на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що карається до 5 років позбавлення волі – ред.)та ст 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Такий злочин тягне за собою від 9 до 15 років або й довічним позбавленням волі – рд), Кримінального кодексу України.

«Адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску «Шегині» для оформлення факту законності перетину кордону», – наголошують прикордонники.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Однак Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Фото: Радіо Свобода