Блокований поїзд «Укрзалізниці» уже на шляху до Києва

Поїзд № 715 Перемишль – Київ виïхав з Перемишля о 17:52 і вже їде територiєю Украïни. Затримка наразі складає 3 години 45 хвилин, але впродовж курсування, до прибуття в Київ, може скоротитися.

У поïздi наразі 105 пасажирiв. Тим пасажирам, якi чекали поïзд № 715 у Львoвi, залізничники запропонували виïхати поїздами № 705 Перемишль – Киïв та № 216 Львiв – Киïв.

Відповідно до законодавства пасажирам будуть виплачені належні компенсації.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині».