Акцію зустрічі Саакашвілі згортають?

Львівська обласна організація «Руху Нових Сил» не буде приймати участі в запланованій раніше акції зустрічі Михайла Саакашвілі у пункті пропуску «Краковець», 10 вересня. Відповідне повідомлення на адресу Львівського порталу надійшло від прес-служби місцевого осередку партії.

Скасування акції зі зустрічі Саакашвілі пов’язано із безпекою людей.

«Близько 20.00 Василь Курій (координатор заходу – ред.) отримав повідомлення від начальника Львівської обласної поліції Валерія Середи, що у бік табору з метою розташуватися рухається більше 10-ти легкових автомобілів, у яких, за інформацією правоохоронців, є зареєстрована зброя», – йдеться у повідомленні.

Відтак у заяві повідомляється, що рада партії прийняла рішення відмовитися від участі в акції.

«Усвідомлюючи усю відповідальність за людей, яких обласна організація

партії закликала на мирну акцію і гарантувала їм безпеку, Рада партії

Львівської обласної організації РУХУ НОВИХ СИЛ прийняла рішення

відмовитися від участі в акції 10 вересня», – йдеться у повідомленні партії.

Водночас офіційна сторінка партії «Руху Нових Сил» у Фейсбук повідомляє, що дана заява не відповідає дійсності, бо зустріч Саакашвілі не скасовано.

«Друзі, відбувається масштабна атака на акаунти наших активістів у соцмережах.

Саботаж та диверсія – улюблена зброя не тільки Путіна, а й наших українських бариг!

Будь-яка дивна інформація про скасування зустрічі Михайла, про те, що він вже в Україні і все подібне від імені людей, яких ви знаєте і яким довіряєте може означати, що їх «зламали».

Зустріч відбудеться як було заплановано! Табір на кордоні в чудовій формі! Завтра очікуємо дуже багато людей з усієї країни», – йдеться у повідомленні.