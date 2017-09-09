Визначили переможців конкурсу на вивезення ТПВ зі Львова

Львівська ОДА визначила переможців конкурсу на вивезення ТПВ з міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За даними відомства, завершився конкурс на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) твердих і великогабаритних побутових відходів з територій житлового фонду комунальної власності Львова.

Конкурс проводився на двох комунальних підприємствах Шевченківського району та одному підприємстві Залізничного району.

За підсумками розгляду конкурсних пропозицій та їх оцінювання, конкурсна комісія визначила переможцями такі компанії-перевізники:

ТОВ «Санком-Львів» – ЛКП «Варшавське 407» (Шевченківський район);

ТОВ «ДВ-Екосвіт» – ЛКП «Балатон 409» (Шевченківський район);

ТОВ «Грінера Україна» – ЛКП «Граніт» (Залізничний район).

У найближчий час департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації підпише відповідні угоди між департаментом, переможцями конкурсу та комунальними підприємствами м. Львова.